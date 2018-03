Beste spaarders Bergenhof gehuldigd 16 maart 2018

In café Bergenhof langs de Torhoutbaan in Ichtegem zijn de beste spaarders van het afgelopen jaar gehuldigd. Nancy Vermeersch bij de dames en Roger Caenepeel bij de heren werden gehuldigd tijdens een etentje in de parochiezaal van Wijnendale.