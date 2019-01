Beschonken bestuurder ramt camera: trajectcontrole Oostendesteenweg buiten werking Bart Boterman

13 januari 2019

13u11 0 Ichtegem De trajectcontrole op de Oostendesteenweg (N33) in Ichtegem is tijdelijk buiten werking door een ongeval. Een 25-jarige bestuurder uit Ieper verloor vrijdagnacht rond 1 uur de controle over het stuur ter hoogte van Carwash Den Engel. De Mercedes crashte tegen de paal met een snelheids- en nummerplaatcamera erop bevestigd. De bestuurder had gedronken en is zijn rijbewijs voor minstens 15 dagen kwijt.

Volgens de politie Kouter reed de Ieperling C.S. in de richting van Torhout. Plots week hij van de rijbaan af en stak hij de andere rijrichting over. In de berm ramde de auto eerst enkele betonblokken en reflecterende verkeerspaaltjes uit plastic. Daarna werd de ANPR-camera omver gereden. Het waren buurtbewoners die de crash hadden gehoord en de politie verwittigden, toen ze zagen dat de bestuurder nog probeerde weg te rijden. Dat mislukte, omdat zijn auto te zwaar beschadigd was.

De politie was na enkele minuten ter plaatse en onderwierp de bestuurder aan een ademtest. De man blies positief en het parket liet zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen intrekken. Zijn wagen was total loss en werd getakeld. Ook de brandweer werd opgeroepen om de gelekte vloeistoffen en brokstukken op te ruimen. De man zal zich wellicht voor de politierechter moeten verantwoorden. Voor rijden onder invloed van alcohol bedraagt de minimumstraf 1.600 euro boete en een rijverbod van 1 maand.

Snelle herstelling

Bovendien is de ANPR-camera, waarvan de kostprijs varieert tussen 30.000 en 60.000 euro, stuk. Indien Agentschap Wegen en Verkeer zich op een eventueel proces burgerlijke partij stelt, kan dat een dus een hoge schadeclaim opleveren. En bij dronkenschap is het lang niet zeker of de verzekeringsmaatschappij de schade aan derden vergoedt. Veva Daniëls van Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat de camera van de trajectcontrole zo snel mogelijk wordt hersteld. Een concrete timing daarvoor is er echter niet.



De politie bleef die nacht overigens in de Oostendesteenweg en haalde nog twee bestuurders onder invloed uit het verkeer. Rond 4.30 uur zag de patrouille een auto zwalpen en werd de bestuurder aan een alcoholtest onderworpen. De 48-jarige man uit Aartrijke blies positief en is zijn rijbewijs eveneens voor 15 dagen kwijt. Een andere bestuurder, een man (25) een Nieuwpoort, blies rond 5.30 uur eveneens positief. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingetrokken.