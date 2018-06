Beschadigde stroomkabel oorzaak van stroompanne 09 juni 2018

In Eernegem zaten gisteren tussen 10 uur en 12.30 uur honderden gezinnen zonder stroom. "Oorzaak was een beschadiging van een elektriciteitsleiding in de Aartrijkestraat, tijdens graafwerken voor een gasaansluiting", zegt David Callens van Eandis. Daardoor vielen verschillende elektriciteitscabines, die zowat heel Eernegem voorzien van stroom, uit. "Gezien het om een vrij grote panne ging, duurde het langer dan gewoonlijk vooraleer er opnieuw elektriciteit was. De opstart moest namelijk gefaseerd gebeuren om geen schok op het elektriciteitsnet te creëren. De ene buurt had na een uur al stroom, anderen pas na twee uur en een half. Wie ernstig inkomstenverlies opliep door de stroompanne en een compensatie wil, moet zijn verzekeraar aanspreken. Die neemt dan contact op met onze juridische dienst", besluit Callens. (BBO)