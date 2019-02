Benefiet voor Siebe (7), Jietse (5) en Wies (7 maanden), die speelgoed kwijt zijn door brand: “Bekegem is een warme gemeenschap” Bart Boterman

27 februari 2019

14u28 0 Ichtegem Dat Bekegem een warme en nauw samenhangende gemeenschap is, bewijst het dorp met een grote benefietactie voor Siebe (7), Jietse (5) en Wies (7 maanden), de kinderen van Wouter Vanhonsebrouck en Sofie Jansseune. Het gezin werd vorige maand getroffen door een brand. Het speelgoed, schoolgerief en de kledij van de kinderen zijn vernield. “Samen willen we hen erbovenop helpen”, zegt initiatiefneemster Sylvie Verschoore.

De benefietactie vindt plaats op zondag 31 maart vanaf 14 uur in zaal De Kouter in de Kouterstraat in Bekegem. Er is een kinderdorp met springkastelen, een visput en grime, er worden tal van lekkernijen zoals taarten en gebak verkocht en er is een ruime bar met alcoholische en alcoholvrije dranken. De band Two With A Lady zorgt voor de muzikale noot.

Sylvie Verschoore (45) uit Bekegem is een van de initiatiefneemsters. “In Bekegem kent iedereen elkaar en dat zorgt voor een grote betrokkenheid. Het verhaal van het gezin grijpt iedereen aan. Het was de bedoeling om een kleine hulpactie op te richten voor de kinderen, maar al snel mondde de actie uit in een groot benefietfeest”, zegt Sylvie, juf bij de gemeentelijke basisschool ‘t Mozaïek in Eernegem.

Zowel vrienden als nobele onbekenden

Samen met de andere organisatoren ging ze al langs bij de Bekegemse handelaars voor sponsorgeld. “Bijna alle handelaars deden hun duit in het zakje. Er is ook een rekeningnummer voor de kinderen, en daar staat al een aardige som op. Zowel vrienden en kennissen van het gezin als nobele onbekenden hebben al een bijdrage geleverd. In Bekegem heerst een groot samenhorigheidsgevoel”, getuigt juf Sylvie. Samen met Isabelle Bussche uit Bekegem stak ze haar schouders onder het initiatief.

De brand in de woning van Sofie Jansseune (36) en Wouter Vanhonsebrouck (36) in de Dorpsstraat woedde op 21 januari. Er was gelukkig iemand thuis. De ouders waren gaan werken en de kinderen waren op school of in de crèche. Een buurtbewoonster zag hoe er gitzwarte rook uit de schoorsteen kwam en de ramen zwartgeblakerd waren. Ze sloeg alarm. De brandweer kon voorkomen dat het huis volledig in vlammen op ging, maar alle huisraad, de kledij en het speelgoed waren niet meer te redden. De oorzaak van de brand was een kortsluiting in de vaatwasmachine.

Legoverzameling

Het gezin kreeg meteen een noodwoning van de gemeente Ichtegem, een kleine seniorenflat in Kapelleveld in Bekegem. Een maand later verblijven ze er nog steeds. “Het is enorm hartverwarmend om te zien hoe de inwoners van Bekegem ons een hart onder de riem steken. Na de brand stonden verschillende mensen aan de deur van de noodwoning met wasmanden vol noodhulp. Zelfs mensen die we niet kennen of die we in vijftien jaar niet meer hadden gezien”, getuigt Sofie Jansseune. Met de benefietactie van 31 maart is ze eveneens enorm blij.

“Ik vind het prachtig dat men dit wil doen voor onze kinderen. Siebe had heel veel Lego en is dat nu allemaal kwijt. Hij is enorm blij dat mensen hem willen helpen om zijn verzameling opnieuw te beginnen. Jietse heeft het syndroom van Down en beseft minder wat zo’n benefietactie betekent, maar ze fleurt volledig op als we haar zeggen dat ze nieuw speelgoed zal krijgen”, aldus Sofie. Volgens haar was de plotse verhuis wel een serieuze aanpassing. “Met een kindje van zeven maanden is halsoverkop verhuizen niet makkelijk. Wies heeft veel gehuild omdat ze plots in een andere omgeving terechtkwam en alle geuren anders zijn. Maar we redden ons dankzij de Bekegemnaars. Waarvoor oprecht heel veel dank.”