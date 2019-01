Belangrijke jaren voor socialisten: stevig oppositie voeren én verjongen Timmy Van Assche

09 januari 2019

13u49 0 Ichtegem Ann Deseintebein is de enige verkozene voor de socialisten in Ichtegem. “Ik had de kans om met WIT en Liberaal 2018 een coalitie te vormen, maar koos uiteindelijk voor de oppositiebanken.”

sp.a & co - zo heette de kieslijst voluit - viel op 14 oktober terug op één zetel. In 2012 haalden de socialisten nog twee zetels. In 2006 kwamen WIT en sp.a nog samen op als BIES en werden zes zetels gescoord. In 2000 telde de sp.a twee zetels. Ann Deseintebein (52) moet de socialistische eer hoog houden in de geboortegemeente van nationaal partijvoorzitter John Crombez. “Het is bijzonder spijtig dat we slechts één zetel halen, maar we slaan zeker terug. Kijk, op lokaal niveau hadden we een ouder bestuur en dringt verjonging zich op. Willen we binnen zes jaar de vruchten plukken, moeten we nu jonge talenten kansen geven. En geloof me, er zit politiek talent in Ichtegem.” Deseintebein, sinds 2004 OCMW-raadslid en de afgelopen zes jaar gemeenteraadslid, had evenwel de kans om met WIT en Liberaal 2018 mee te besturen. “Ik kreeg het voorstel om voorzitter van de gemeenteraad te worden. Maar ik heb bewust geweigerd. Als gemeenteraadsvoorzitter moet je neutraal blijven en kan je dus geen eigen agendapunten naar voren schuiven of oppositie voeren. sp.a zou gewoonweg niet gehoord worden. Ik koos dus voor de oppositiebanken: daar kan ik mijn stem laten klinken.”

Verkeersveiligheid en participatie

De veiligheid van fietsers en voetgangers is voor Deseintebein een grote prioriteit. “In de Stationsstraat, Aartrijkestraat, Westkerkestraat en Engelstraat bijvoorbeeld worden fietsers als het ware als snelheidsremmers gebruikt. Onze deelgemeente Eernegem en Ichtegem zijn ‘doorstroomgemeenten’ en er wordt vaak veel te snel gereden. Het is er voor onder meer kinderen levensgevaarlijk. Nochtans kan verkeer dat eigenlijk niet in de centra van de gemeenten moet zijn, makkelijk andere wegen gebruiken, zoals de Diksmuidebaan, Ringlaan en Zedelgemsesteenweg. Er wordt ook nagedacht over de herinrichting van de Ichtegemse markt. Wel, volgens mij kan het centrum, meer bepaald onder de kerktoren, verkeersluw worden gemaakt. Randparkings kunnen een ideale oplossing bieden en kernversterkend werken. Verder moeten voet- en fietspaden beter onderhouden worden. Niet dat de gemeentelijke diensten slecht werk leveren – integendeel – , maar het bestuur moet een concreet beleidsplan opstellen zodat er systematiek in het onderhoud zit.” Ook participatie vormt een speerpunt bij sp.a. “Ik geloof erg sterk in wijkvergaderingen en buurtcomités. We moeten de mensen au sérieux nemen. Zo zijn er enkele adviesraden die amper nog bijeenkomen of waar niet naar geluisterd wordt. Dat moet veranderen. Ook wat betreft de herinrichting van de Ichtegemse markt moet er geluisterd worden naar de wensen en noden van de inwoners.” Tot slot wil Deseintebein dat er geïnvesteerd wordt in jeugd – vooral in allerhande activiteiten voor jonge tieners – en dat meer aandacht uitgaat naar de senioren en de ouderenzorg.