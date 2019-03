Bekegem maakt zich op voor uniek Laurentiusconcert Timmy Van Assche

29 maart 2019

11u49 0 Ichtegem Op zondag 7 april komt het Ensemble Favola de kerk van het pittoreske Bekegem ontroeren met hun ‘liederen over de liefde’. Het optreden kadert binnen de bekende Laurentiusconcerten, die voor het eerst een combinatie van sopraan, tenor en drie instrumenten programmeert.

Favola is een jong ensemble van professionele muzikanten rond Jana Pieters, een sopraan met een wondermooie en krachtige stem, en tenor Leander Van Gijsegem. Ze worden ondersteund door muzikanten Joke De Ketelaere (aartsluit), Elien Van Alboom (cello) en Kristien Heirman (clavecimbel). Favola ging op zoek naar Italiaanse barokke lamentaties, jubilaties en liedjes die liefde bewenen, bejubelen of simpelweg beschrijven. “Het resultaat is een prachtig programma met verhalen over aantrekkingskracht en afstoting, acceptatie en weigering, hoofse, aardse en goddelijke liefde”, laat de dienst cultuur poëtisch weten. Werk van Monteverdi, Landi, Strozzi en Sances komt aan bod. De Sint-Amanduskerk in de Dorpstraat vormt het decor om 18 uur. Tickets in voorverkoop kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via het administratief centrum in Eernegem, het gemeentehuis in Ichtegem en op 0483/42.88.32. Meer info: www.ichtegem.be.