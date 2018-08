Banden lekgestoken 29 augustus 2018

In de Zuidstraat in Ichtegem werd een geval van vandalisme vastgesteld. Maandagavond merkten bewoners op dat een onbekende vandaal zowel de linkervoorband als de linkerachterband van hun auto had lekgestoken. Ze belden de politie en beslisten om klacht in te dienen. De zaak wordt nu verder onderzocht. (JHM)