Auto ramt verkeerslicht en gaat over de kop

Foto Bart Boterman De ravage op de Oostendsesteenweg na de zware crash.

Op de Oostendsesteenweg in Eernegem, aan het kruispunt met de Stationsstraat, is gisteren rond 17.30 uur een wagen over de kop gegaan. Een bestuurder reed om onbekende reden in op een verkeerslicht aan een vluchtheuvel. De auto ging vervolgens over de kop en het verkeerslicht werd uit de grond gesleurd. De bestuurder raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. De politie deed de nodige vaststellingen, terwijl een takeldienst het wrak wegsleepte. De brandweer verwijderde de brokstukken en loszittende stenen. (BBO)