Auto belandt tegen gevel na windstoot 25 januari 2018

02u28 0 Ichtegem Een 52-jarige bestuurder uit Harelbeke werd gisterenochtend verrast door een plotse windstoot op de Torhoutbaan in Ichtegem. Hij raakte van de weg af en boorde zich in de woonst met atelier van Patrick Vanacker (62).

Het ongeluk gebeurde rond 09.30 uur. R.B. uit Harelbeke reed met zijn Peugeot 206 in de richting van Torhout. Tussen Ichtegem en het kruispunt met de Diksmuidebaan werd hij wellicht verrast door een plotse windstoot. R.B. probeerde nog tegen te sturen maar belandde naast de rijbaan waarna zijn wagen stuurloos werd door enkele putten. Zijn Peugeot boorde zich met een knal in de zijgevel en raakte eerst nog een hoop kasseien en herashekkens. Zowel R.B. als zijn passagier, de 32-jarige K.C. uit Kortrijk, werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





Dakpannen weg?

"Ik dacht eerst dat er enkele dakpannen waren weggewaaid door de rukwinden, dat gebeurde al eerder", zegt Patrick Vanacker die aan het werk was in zijn atelier. "Maar omdat mijn hond bleef blaffen ging ik kijken en zag de auto tegen de gevel. Die mensen hebben nog geluk dat die hoop kasseien en het hek hun vaart wat geminderd hebben, anders zou de klap nog veel groter geweest zijn."





Grote scheuren

Alhoewel de vaart van de Peugeot dus geremd werd is de er toch behoorlijk wat schade.





"Je ziet dat de wagen de muur beneden heeft ingedeukt", vervolgt Patrick. "De muur is een stuk verplaatst maar erger is dat er links grote scheuren zijn die tot de nok lopen. Ik huur deze woning van een aannemer. Hij zal komen kijken of de woning gestut moet worden of dat er misschien zelfs een deel van de gevel afgebroken moet worden." (JHM)