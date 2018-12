Arbeider klem met voet tussen laadklep BBO

21 december 2018

16u57 0 Ichtegem In de Moerdijkstraat in Ichtegem is vrijdagmiddag rond 12.30 uur een arbeider gewond geraakt toen hij met zijn voet vast kwam te zitten tussen de laadklep en het onderste deel van de laadbak van zijn vrachtauto.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het slachtoffer uit Nevele, de 49-jarige P.D., werd bevrijd. De man werd met de ambulance meegenomen naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout ter verzorging. Over de ernst van het voetletsel is geen informatie.