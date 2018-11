Agenten geven brief mee voor ouders 23 november 2018

Op de Diksmuidebaan in Ichtegem heeft de politie woensdagochtend tussen 7.30 uur en 8 uur een fietscontrole gehouden waarbij elf fietsers aan de kant werden gezet. Daarvan bleken er twee niet in orde te zijn. Een van de scholieren kreeg een brief mee gericht aan de ouders om de fiets te laten herstellen. De andere fietser moest onmiddellijk een boete betalen. (JHM)