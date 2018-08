Actuele kunst in klein polderdorp VIERDE EDITIE 'PLAN B' MIKT OP MEER DAN 600 BEZOEKERS TIMMY VAN ASSCHE

29 augustus 2018

02u43 0 Ichtegem De vierde editie van kunstenfestival Plan B mikt op 1 en 2 september op meer dan 600 bezoekers. Geen sinecure voor een festival dat actuele kunst naar de mensen wil brengen. "We willen dat de dorpsbewoners voelen dat het festival ook van hen is."

Plan B werd voor het eerst georganiseerd in 2015. "Voor actuele kunsten moest je vooral naar de grotere steden, maar we wilden ze ook in ons geboortedorp introduceren", luidde het toen. Destijds tekenden vijf kunstenaars present, nu liggen de kaarten anders. Organisatoren Ewoud Vermote, Zoë Hoornaert en Leontien Allemeersch hebben zo'n dertig verschillende groepen en artiesten gestrikt. "We creëren een artistieke vrijplaats", zegt Hoornaert. "De context van het dorp gebruiken we om beloftevolle kunstenaars uit te dagen om op een andere manier om te gaan met hun werk. Ons doel is om twee dagen lang een gemeenschap te bouwen met kunst en alle mogelijke uitlopers daarvan als bindmiddel."





Ook muziek en kortfilms

Je zal werken kunnen zien van onder meer Elias Cafmeyer, momenteel te zien in het SMAK, en William Ludwig Lutgens, die onlangs nog exposeerde in PLUS-ONE Gallery in Antwerpen. Verder komen ook performancekunstenaars Anyuta Wiazemsky & Kim Snauwaert hun werk voorstellen. Ze waren eerder te gast op Theater Aan Zee. "We werken al een heel jaar aan het programma", vervolgt Hoornaert. "We werken niet volgens een thema, de focus ligt echt op samenbrengen, samen creëren." Muziekliefhebbers kunnen tijdens 'Nachtlawaai', de afsluiter van de eerste festivaldag, genieten van Kosmo Sound, Memo Pimiento Electric Orchestra en Sergeant. Volledig nieuw is het uitgewerkte kortfilmprogramma 'Cinema B' en twee workshops met Marijs Kempynck en Menzo Kircz. Maar Plan B zou geen geslaagd festival zijn zonder de inwoners van Bekegem.





Interactie

Leontien Allemeersch was al van in het begin betrokken bij de organisatie. "We zetten nog veel meer in op publiekswerking en interactie. Samen met de dorpsbewoners en bezoekers willen we in dialoog gaan over kunst en het gevoel wekken dat het festival ook van hen is. De eerste editie van Plan B lokte 150 bezoekers, vorig jaar klokten we af op 600 bezoekers. Dit jaar willen we weer beter doen." Opvallend zijn zeker ook vier grote 'billboards' langs de invalswegen en het dorpsplein. "Die hebben we gemaakt als alternatieve interventies in aanloop naar het festival. Ze zijn drie op vijf meter groot en worden door kunstenaars ingevuld. Noem het een leuke preview", knipoogt Hoornaert nog.





Plan B is volledig gratis. Alle info over de artiesten en werken staat op www.kunstenfestivalplanb.be.