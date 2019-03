Aanbod sportactiviteiten voor jongeren en volwassenen breidt fors uit Timmy Van Assche

09 maart 2019

12u13 0 Ichtegem Het gemeentebestuur van Ichtegem wil zoveel mogelijk inwoners aan het sporten en bewegen zetten. In april worden talloze initiatieven voor jongeren en volwassenen gelanceerd, zo meldt bevoegd schepen Tina Ledaine (Liberaal 2018).

Volwassenen kunnen vanaf 23 april deelnemen aan een straffe ‘bootcamp’. Dat is een spierversterkende traininsgmethode in teamverband onder professionele begeleiding van een fitnessinstructeur. Het doel is om de kracht en uithouding te verbeteren door intense groepstrainingen. De sessies vinden elke dinsdag plaats van 19.30 tot 20.30 uur op de buitenterreinen van de sporthal in Ichtegem. Je betaalt 20 euro voor tien lessen. Vanaf 25 april start dan weer ‘Start running’ en ‘Keep on running’. Met deze programma’s leer je in tien weken een aanvaardbare conditie op te bouwen en 5 kilometer te lopen en opbouwen naar 10 kilometer. Het eerste initiatief is er elke maandag van 20 tot 21 uur, het tweede elke donderdag, ook van 20 tot 21 uur. Voor deze loopsessies, die steeds plaatsvinden aan het sportcentrum van Eernegem, betaal je 20 euro voor tien lessen. Een opvallende nieuwkomer in het sportaanbod is ‘Swissjump’. Die zijn speciaal ontwikkeld voor personen die plezier in bewegen willen (terug)vinden. Swissjump staat voor fun met vrienden en vriendinnen, balans, op- en neer bewegen, coördinatie, streching en relaxatie. De sessies vinden steeds op maandag plaats, van 19 tot 20 uur in de sporthal van Ichtegem. Je betaalt 40 euro voor acht lessen. Inschrijven kan via e-mail naar sport@ichtegem.be.

En voor de jongeren...

Met ‘Kijk! Ik fiets!’ leren kinderen onder begeleiding van een ervaren monitor en een ouder zelfstandig fietsen in 3 uur tijd. Elke kleuter die al met steunwieltjes of loopfiets kan rijden, is welkom. “Zorg er wel voor dat de steunwieltjes op voorhand verwijderd zijn”, luidt de oproep. Ieder kind brengt zijn eigen fiets en een volwassen begeleider mee. Na de sessie krijgen alle kindjes een diploma. De kostprijs bedraagt 5 euro. De lessen vinden plaats in het Eernegemse sportcentrum op zondag 12 mei van 9 tot 12 uur en in de Ichtegemse sporthal op woensdag 15 mei van 14 tot 17 uur. Er zijn slechts twintig inschrijvingen per sessie mogelijk. Bij kinder- en kleuteryoga worden kinderen zich bewuster van zichzelf, hun lichaam, emoties en omgeving. De oefeningen brengen innerlijke rust, zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn wordt vergroot. Ze leren om zich te ontspannen, te concentreren en zich niet te verliezen in de prikkels om hen heen. Kleuteryoga is er elke maandag van 16.45 tot 17.30 uur, yoga voor kinderen van de lagere school vindt diezelfde dag plaats van 17.30 tot 18.30 uur. De bovenzaal van de sporthal in Ichtegem is het decor. Je betaal 15 euro voor acht lessen. Voor alle activiteiten kan je inschrijven via www.ichtegem.be en het digitaal loket.