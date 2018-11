97 leerlingen zamelen 16.000 euro in SIGO EERNEGEM LAAT WEST-VLAAMSE SCHOLEN VER ACHTER ZICH BART BOTERMAN

29 november 2018

02u25 0 Ichtegem SIGO Eernegem heeft maar liefst 16.000 euro verzameld voor Rode Neuzen Dag en laat zo alle andere deelnemende scholen uit West-Vlaanderen ver achter zich. En dat terwijl de school slechts 97 leerlingen telt. Juf wiskunde Heidi Sanders: "Op een kleine school is de verbondenheid groter."

Toen directeur Koen Neuvroen het indrukwekkende bedrag bekendmaakte tijdens het sinterklaasontbijt, het laatste wapenfeit van de school in aanloop naar de Rode Neuzen Dag, vielen de 350 aanwezigen haast achterover. Er volgde een minutenlang applaus. "Ik ben trots. Wie had gedacht dat wij als kleine school dit zouden verwezenlijken. 16.000 euro, dat betekent 164 euro per leerling. Ik ben echt fier op heel het team van leerlingen en leerkrachten. Werkelijk iedereen heeft zich ingezet", sprak directeur Neuvroen.





Qmusic live vanop school

Een cameraploeg van het Rode Neuzen Magazine legde het moment vast op beeld. "Eerder deden we al mee aan de actie 'De Strafste School' van radiozender MNM en Kom op Tegen Kanker. We waren toen de tweede beste school van West-Vlaanderen. Omdat we nu de beste zijn, kunnen we op nog meer belangstelling rekenen. Radiozender Qmusic zendt donderdag zelfs live uit vanop school", vertelt directeur Neuvroen in de wolken.





Juf wiskunde Heidi Sanders probeert het succes te verklaren. "Ik denk dat het komt omdat we een kleine school zijn. Iedereen kent elkaar. De samenhang is groot", vertelt Heidi, die in september besloot haar schouders onder het project te zetten. "Misschien is het daarom ook makkelijker om elkaar warm te maken voor Rode Neuzen Dag. In kleine groepen wordt vaker openhartig gesproken. Daarom voelt iedereen dat jongeren met psychologische problemen ondersteund moeten worden."





De leerlingen van de Eernegemse afdeling van het Sint-Godelievecollege zijn hoogstens 13 jaar oud. Maar dat weerhield hen niet om massaal van koekjes, rode neuzen, cuberdons en kaarten voor het sinterklaasontbijt te verkopen. Mare Buffel (13) uit 2H bijvoorbeeld verkocht 42 dozen koekjes. "Misschien durfden mensen niet te weigeren omdat er een jong meisje met haar vriendinnen aan de deur stond", grapt ze.





Deel vloeit terug

Volgens juf Heidi verliepen alle acties zeer vlot. Eén leerkracht verzamelde liefst 100 sponsors die samen 3.875 euro opbrachten. Ook het ontbijtbuffet was gesponsord. "Het is de bedoeling dat er via de Koning Boudewijnstichting een deel van de 16.000 euro terugvloeit naar de school in de vorm van educatieve projecten rond het thema. We willen hier ook een zen-lokaaltje inrichten."