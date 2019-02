82-jarige fietser lichtgewond na valpartij JHM

27 februari 2019

Een 82-jarige man uit Torhout is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op het voetpad in de Zuidstraat in Ichtegem. O.V. wilde rond 15.30 uur met zijn fiets komende vanop de weg het voetpad oprijden. Daarbij kwam hij ten val en liep hij lichte verwondingen op. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. De man werd met lichte verwondingen naar het AZ Sint-Rembertziekenhuis in Torhout gebracht.