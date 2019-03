80-jarige Julien ruimt zwerfvuil op met driewieler, soms twee keer per dag: “Bluuvn goan!”

Timmy Van Assche

21 maart 2019

17u55 0 Ichtegem Met zijn elektrische driewieler schuimt Julien Goemaere de Ichtegemse straten af om zwerfvuil op te ruimen. “Gemiddeld twee dagen per week ben ik ‘en route’. En ik blijf maar afval vinden. Zelfs vandaag nog (donderdag, red.) ruimde ik vijf volle zakken blikjes en plastic op.”

Straffe kerel, die Julien. Hij werkte tot zijn 77 jaar als loonwerker – pikdorsen en bieten rooien bijvoorbeeld – en weet ook nu niet van ophouden. Sinds afgelopen augustus is hij één van de 28 zogenaamde Mooimakers van Ichtegem, vrijwilligers die zich inzetten voor een propere gemeente. “Ik fiets al vaak met seniorenvereniging Okra. Tijdens de vele tochtjes viel het me op dat veel grachten er vuil bijliggen. Daar wilde ik wat aan doen.” Eerst trok Julien ten strijde met een gewone fiets. “Uiteindelijk kocht ik online een tweedehandsdriewieler voor 400 euro. Die waait niet om als ik hem even aan de kant zet om afval te ruimen. Bovendien kan ik er bakken op monteren om al die vuiligheid op te halen.” In totaal investeerde hij al meer dan 800 euro in zijn fiets.

‘Bluuvn goan’

Julien ontziet geen afstanden. Hij doet niet alleen zijn eigen Zuidstraat, maar ook de andere belangrijke invalswegen van Ichtegem. Zo ging hij vandaag twee keer op pad in de Torhoutsesteenweg. “En daar vulde ik ’s ochtends twee vuilniszakken, in de namiddag nog eens drie. Blikjes en plastic blijven een ware plaag, ik blijf ze maar vinden.” Julien valt op: rode helm, groen hesje en rode en witte laadbak. “Mensen zwaaien naar me of steken hun duim omhoog. Het is heel fijn om respect te krijgen voor iets dat ik vrijwillig doe.” Soms rijdt Julien tien tot twintig kilometer. “En ik word er niet moe van, integendeel. Ik heb een hele goeie conditie, hoor. We ‘bluuvn goan’. Mijn vrouw Monique vindt het allemaal best. (lacht) Zo loop ik thuis niet in haar weg, hé. Kijk, ik woon in een appartement. Terwijl ik afval ruim, ben ik in beweging.” Monique (72) werkt trouwens mee met haar man. Zo helpt ze mee met het sorteren van het afval dat Julien oppikt.