18-jarige rijdt met auto op boordsteen en raakt gevel van woning JHM

28 januari 2019

Een 18-jarige jongeman veroorzaakte zondagmiddag met zijn auto een verkeersongeval in de Westkerkestraat in Eernegem. D.V uit Koekelare reed in de Bruggestraat richting Markt toen hij de Westkerkestraat wilde inrijden maar het kruispunt niet goed inschatte en op een boordsteen reed. Daardoor verloor hij de controle over zijn stuur en kwam hij tegen een geparkeerd voertuig terecht. Ook een gevel van een woning en een distributiekastje werden geraakt. De jongeman raakte niet gewond maar zijn auto was flink beschadigd en moest getakeld worden.