12-jarige Thorben kampioen bij Karpelbolders 26 mei 2018

02u48 0

In 'De Kerselaar' hebben de Karpelbolders op hun clubfeest de winnaars gehuldigd van het clubtoernooi, dat doorgaat op de eerste woensdag van de maand. Tot grote verbazing is de 12-jarige Thorben Andries kampioen geworden bij de heren. Hij behaalde 93 punten in acht wedstrijden. Bij de vrouwen ging de kampioenstitel naar Christine Hillewaart met in totaal 81 punten. Omdat het een groot succes was, starten de Karpelbolders op de eerste woensdag van september 2018 opnieuw met het clubtoernooi.





(COGHE)