‘Zorgzame Handen’ helpt gezinnen aan kledij, speelgoed en zelfs voeding via Facebookgroep Timmy Van Assche

11 december 2018

18u44 0 Ichtegem Wendy Debaene (28) en Tom Van Maele (35) hebben een hulpgroep opgericht om spullen te verzamelen en uit te delen aan mensen en gezinnen in nood. De groep ‘Zorgzame Handen’ heeft al 200 leden op Facebook.

“We weten zelf wat het is om elke maand de eindjes aan elkaar te moeten knopen”, steekt Wendy van wal. “Maar ik vind niet dat ik me daarvoor moet schamen. Het is wel meteen de reden dat we andere mensen en gezinnen in nood willen helpen." Concreet zamelt Wendy via Zorgzame Handen donaties in, zoals speelgoed, kledij, meubels, kookgerief en zelfs voeding. “Mensen kunnen bij ons hun overtollige spullen kwijt. Iedereen mag ons via Facebook of op het nummer 0489/86.86.51 contacteren en spullen komen afgeven. Als iemand uit de streek iets wil doneren, maar niet kan komen afgeven, kunnen wij het ook komen ophalen. Opvallend: zo mocht ik onlangs van supermarkt Okay 50 euro aan basisvoeding ophalen - denk aan melk, boter en confituur. Vervolgens inventariseren wij alle items, plaatsen we foto’s online op Facebook en geïnteresseerden kunnen ons dan contacteren.”

Wendy en Tom proberen de items eerlijk te verdelen. “Het is niet zo dat alles steevast naar dezelfde persoon gaat”, benadrukt Wendy. “Mensen moeten ook lid worden van onze Facebookgroep en daarbij drie vragen beantwoorden over de gezinssituatie, het aantal gezinsleden en waarmee wij hen kunnen helpen.” In tussentijd heeft de groep zowat 200 leden.