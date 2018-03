"Wij doen onze job nog met veel plezier" DAGBLADHANDEL HEIDI BESTAAT TWINTIG JAAR TIMMY VAN ASSCHE

13 maart 2018

02u40 0 Ichtegem Heidi Vanparys (48) en Frank Vanhooren (51) vieren de twintigste verjaardag van hun dagbladhandel. Uniek: Frank steekt nog zelf de kranten in de brievenbussen. "Ik sta om 4.30 uur op, doe mijn ronde en ga dan werken als metaalarbeider. We doen onze job met veel plezier", lacht het koppel.

Aan de muur van de krantenwinkel in de Torhoutbaan 5, op kruispunt De Engel, hangt nog de uitnodiging van de eerste openingsdag.





"Een mooi souvenir", glundert Heidi van achter haar toonbank. "Twintig jaar geleden begon ik als zelfstandige om de hoek, in de Zuidstraat. Ik wou namelijk ook kunnen zorgen voor onze dochter Kyani, ze is intussen 21 jaar. Twee jaar later verhuisden we naar onze huidige locatie. De eerste tien jaar dat onze winkel open was, namen we niet één dag verlof. We waren werkelijk alle dagen open.





Zelfs vandaag nog zijn we dagelijks geopend, al is de zaak op donderdagmiddag gesloten. Als we nu tien dagen op een jaar dicht zijn, is het al veel."





Uit het hoofd

De dagbladhandel is een begrip in de streek, vooral omdat ze als enige in de regio nog zelf de kranten bust. Die opdracht is weggelegd voor Heidi's man Frank.





"We staan op om 4.30 uur. Terwijl Heidi de kranten in pakketjes klaarlegt, berg ik alles netjes weg in de auto. Dagelijks stop ik zo'n 200 kranten in Ichtegemse brievenbussen. Onder meer op dinsdag, woensdag en vrijdag komen daar nog eens tientallen weekbladen bij. Nee, deze service kost de klant geen eurocent meer. Na zo'n twee uur zit mijn ronde erop en ga ik naar mijn dagjob. Ik ben als metaalarbeider vooral in landbouwbedrijven actief. Of ik ooit moe ben? (lacht) Nee, hoor. Ik ben het gewend. Weet je, het eerste jaar van onze opening bracht ik de kranten rond met de fiets. Het begon met slechts een enkele gazet. Een jaar moest ik al meer dan veertig kranten rondbrengen, goed voor een rit van 25 kilometer, vaak door regen en wind. Daarna besloot ik toch maar de auto te nemen. Ik ken elke brievenbus uit het hoofd: bij het ene huis moet je de krant dubbel plooien, bij de andere driedubbel. Vaak kan ik gewoon tot vlak naast de brievenbus rijden en zo de krant in de bus stoppen. Sommige mensen staan al van 's morgens vroeg klaar om de krant in ontvangst te nemen en zeggen dan ook vriendelijk goeiendag." Hoe lang gaat het koppel er nog mee door?





"Zo lang we gezond zijn", knikt het duo.





"Onze dochter studeert straks af als schoonheidsspecialiste, dus zij zal de zaak niet overnemen. Weet je, een krantenwinkel is van groot, sociaal belang. Mensen kopen hier hun krant of 'boekjes', wagen een gokje en slaan vervolgens een babbeltje. We zijn in zekere zin psycholoog en bieden een luisterend oor. De verkoop van drukwerk is de laatste jaren gedaald, door de opkomst van het internet. Maar wij doen enthousiast voort. We doen onze job met plezier. En zonder onze klanten zouden we nooit zijn geraakt waar we nu staan. Op 1 april vieren we onze verjaardag met onze klanten en schenken we hen een leuk cadeautje", besluit Heidi en Frank.