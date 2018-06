"Uitstervend ras, maar ook jong bloed" 788 VINKENZETTERS TELLEN 'SUSKEWIETS' OP BK BART HUYSENTRUYT

25 juni 2018

02u39 0 Ichtegem Aan de Provinciebaan tussen Kortemark en Ichtegem namen 788 vinkenzetters gisteren deel aan het Belgisch kampioenschap. De vogelgriep stak daar vorig jaar nog een stokje voor. Nu waren de omstandigheden ideaal. Ook een aantal jongeren telden het aantal 'suskewiets'. "Mijn hele familie is vinkengek", zegt Milan Lidou (10).

Bijna twee kilometer lang: zo uitgestrekt zaten de 788 deelnemers aan het BK vinkenzetten langs de anders zo drukke Provinciebaan. Nu hoorde je enkel de vogels fluiten. "Toch zijn we een beetje ontgoocheld over het aantal deelnemers", zegt organisator Dominique Baert. "Twee jaar geleden waren er nog 1.100 vinkeniers op het kampioenschap. Het is letterlijk een uitstervend ras."





Die conclusie hoor je overigens bij iedere deelnemer. Op de wekelijkse vinkenzettingen komt er nog maar weinig volk af en elke club zoekt naar manieren om ook weer twintigers of dertigers aan te trekken. "Niet makkelijk", zegt Erik Myny (74) van De Veldvink in Torhout. "Er zijn nog zo'n 10.000 vinkeniers over heel Vlaanderen, maar dat zijn allemaal ventjes zoals wij: oud en versleten", knipoogt hij. "De jonge generatie moet veel werken en blijft op zondagochtend liever thuis."





Milan (10)

Toch vielen zondagochtend tussen 9 en 10 uur een paar jongere deelnemers op. Zoals Shakira Vercruyssen (16) uit Desselgem, die vlijtig het aantal 'suskewiets' noteerde: ze trok een streepje of 500. "Het is wel eens ontspannend op zo'n zondagochtend", zegt ze. "Ik heb dit met de paplepel meegekregen, zelf ooit met ma en pa meegeweest. En nu help ik zelf ook een uurtje mee."





Bij Milan Lidou (10) uit Ichtegem klinkt hetzelfde verhaal. "Mijn hele familie is vinkengek", lacht hij. "Dit was voor mij mijn eerste kampioenschap. Het viel wel mee, al is een uur lang stilzitten toch vermoeiend en ook wel een beetje saai."





Voor de organisatie was het evenement een succes. Een jaar geleden zaten ze immers nog in zak en as. "Pas een week voor het BK hier zou plaatsvinden, kregen we het nieuws dat het niet mocht doorgaan door de vogelgriep", zegt Dominique Baert, de voorzitter die vorig jaar zelfs een traan liet. "Vergeet niet dat hier een jaar voorbereiding in steekt. Liefst 140 vrijwilligers van zes verenigingen zijn ingeschakeld om mee te helpen. Maar vandaag zijn we heel tevreden."





Na een uurtje liedjes tellen, belden de vrijwilligers de resultaten van 788 deelnemers door naar het ontmoetingscentrum De Kouter in Kortemark.





Patrick Casteleyn won uiteindelijk het kampioenschap. Zijn vogel floot meer dan 800 keer in een uur.