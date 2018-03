"Mijn laatste verkiezingen komen eraan" KARL BONNY (60) VIERT TWINTIGSTE JAAR ALS BURGEMEESTER TIMMY VAN ASSCHE

16 maart 2018

02u32 0 Ichtegem Karl Bonny (CD&V) mag zich al 20 jaar burgemeester van Ichtegem noemen. "Er staan nog mooie projecten op stapel. Toch worden dit mijn allerlaatste verkiezingen."

Alleen Julien Boedts doet in Ichtegem beter dan Karl Bonny, maar dan verspreid over twee ambtstermijnen (1921-1940 en 1944-1949). Bovendien zetelt Bonny al 30 jaar in de gemeenteraad. "Mijn vader was gemeenteontvanger en zo een belangrijke werknemer in het gemeentehuis. Er werd thuis dus over politiek gesproken. Later, als advocaat, was er niet alleen politieke interesse, het leek me een boeiende manier om een netwerk op te bouwen. Ik sloot me aan bij de CVP in 1982, maar een plek op de lijst kreeg ik niet." In 1988 werd Bonny als politiek talent tot kopman aangeduid. "We scoorden goed, maar belandden toch in de oppositie." Na het overlijden van schepen Willy Decorte in 1990 haalde burgemeester Gilbert Debreuck de CVP bij zijn meerderheid. In 1994 werd Bonny schepen van Financiën en daarna burgemeester.





Ronde-dorp

"Debreuck was een correcte, sympathieke man, maar onze gemeente bleef te lang stilstaan. Behalve een parochiezaaltje had je hier helemaal niks. Ik zette orde op zaken. Als schepen moest ik een lening van 25.000 euro aangaan om een stuk rijweg van 30 meter te herstellen. Ongezien. Ik deed daarom het onpopulaire voorstel om een belastingverhoging door te voeren naar het niveau van onze buurgemeenten. Maar dat legde wél de basis voor de modernisering van onze gemeente. Met mij als burgemeester vernieuwden we de kernen van Ichtegem, Eernegem en Bekegem, en realiseerden we cultuurcentrum De Ster. Er kwam ook het Administratief Centrum met bibliotheek. Ons personeelsbestand staat op punt, met onder meer een communicatieambtenaar en jeugdconsulent, en we waren ook 'Dorp van de Ronde van Vlaanderen' in 2006", zegt Bonny. "Er staan nog mooie projecten op stapel: de ontwikkeling van recreatiezone Stationsput, de bouw van een jeugdsite en renovatie van Huize Mahieu. De verkiezingen beloven spannend te worden met CD&V, WIT en Open Vld als grote spelers en N-VA en sp.a als kleinere partijen. Het worden ook mijn laatste verkiezingen. Je moet beseffen wanneer de tijd rijp is. Binnen onze partij zit politiek talent dat ik wil klaarstomen voor de toekomst. Let wel: ik ga er vol tegenaan voor een laatste zes jaar. En zelfs mocht CD&V in de oppositie belanden, zijn ze nog niet klaar met mij. Belangrijk: wanneer mijn burgemeesterscarrière stopt, kan ik iederéén recht in de ogen kijken. Ik ga dan wel meer tijd hebben voor familie, vrienden en om te fietsen."