‘Liefde voor de natuur’-mars van De Zandkorrel ‘t Mozaïek kleurt centrum van Eernegem op valentijn Timmy Van Assche

14 februari 2019

13u11 0 Ichtegem Op Valentijnsdag vond in Eernegem de ‘Liefde voor de natuur’-mars plaats. Het initiatief van basisschool de Zandkorrel in Eernegem werd ondersteund door gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek.

Het klimaatdebat wordt ook in Ichtegem en haar deelgemeenten gevoerd en niet alleen in de (centrum)steden. “We konden niet langer toekijken langs de zijlijn”, zegt coördinator van De Zandkorrel Franky Douvere. “Wij willen dit schooljaar immers de ‘Groene Vlag’ behalen, een erkenning van Vlaanderen voor een goed verankerde milieuwerking op hoog niveau met uitstraling naar andere scholen. Deze erkenning geeft toegang tot een internationaal netwerk. Sinds dit schooljaar werkt onze school binnen hun Milieuzorg Op School-werking (MOS) met een leerlingenraad waar kinderen met een hart voor de natuur groene plannen helpen mee bedenken en uitvoeren.” Het oprichten van een klimaatmars was dan ook een logisch gevolg.

“Wij willen een bos”

350 kinderen waren vandaag present. Alle leerlingen en personeelsleden van De Zandkorrel en ’t Mozaïek kwamen op straat. Ook verschillende (groot)ouders deden mee. De kinderen van de verschillende scholen deden enkele klimaatdansjes en scandeerden slogans zoals ‘MOS MOS MOS, wij willen bos’ en ‘Wij slaan alarm, het klimaat wordt te warm’. “Met deze mars doen we geen oproep tot spijbelen. Wel willen we vragen om een onderbouwd en daadkrachtig klimaatbeleid te voeren. De stem hierbij aan de jongeren geven lijkt ons een verantwoorde keuze”, vervolgt Douvere.

“Gemeente levert inspanningen”

De mars werd ontvangen door schepen van sociale zaken en welzijn Willy Hosten (WIT) milieuambtenaar Marlies Clarisse. De schepen benadrukte dat de gemeente al heel wat initiatieven voor het milieu neemt. “Zo proberen we als gemeente steeds het goede voorbeeld te geven door ons eigen wagenpark te vervangen door elektrische wagens en onze medewerkers aan te zetten om te fietsen. We hebben een uitgebreid en goed werkend netwerk van ‘Mooimakers’, waarbij vrijwilligers zich inzetten om het zwerfvuil te bestrijden. Bovendien treden we hard op tegen sluikstorters. We plaatsen ook nieuwe vuilnisbakken in de gemeente om zwerfvuil tegen te gaan.” De kinderen overhandigden ook een petitie aan de milieuambtenaar en beloofden dat ze zoveel mogelijk zullen ‘strappen’ naar school en dat ze steeds hun vuilnis in de vuilbak zullen gooien.