"Het grote voordeel van deze coalitie: alles is bespreekbaar" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Timmy Van Assche

08 januari 2019

09u12 0 Ichtegem Apotheker Jan Bekaert (64) is een buitenbeentje in onze regio. Met de politiek ongebonden partij WIT staat hij aan het hoofd van Ichtegem. Over drie jaar neemt coalitiepartner Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) het over. "Er werd een halve minuut over het burgemeesterschap gepraat - elk drie jaar is simpelweg eerlijk", zegt Bekaert.

Waar staat WIT eigenlijk voor?

"WIT is in de jaren 90 in Ichtegem ontstaan uit onvrede. Het toenmalige gemeentebestuur verhuisde allerlei diensten van de hoofdgemeente naar deelgemeente Eernegem. Denk aan het politie- of postkantoor. Ik weet nog dat we met een tiental gelijkgezinden bijeenkwamen in het tuinhuisje van Toon Calus en daar WIT oprichtten - de naam verwijst naar onze politieke neutraliteit. We zijn mensen met een verschillende ideologie, maar met een gemeenschappelijk doel. Transparante politiek staat voorop. Onze mandatarissen mogen maar één bezoldigd mandaat uitvoeren."

De afgelopen zes jaar zaten jullie voor het eerst in de meerderheid, samen met CD&V. Hoe evalueer je die periode?

"We zijn uitgegroeid tot een volwaardige partij. De afgelopen jaren waren heel leerrijk. De gemeente is financieel gezond, de werking van het ontmoetingscentrum is verder ontwikkeld en ook op gebied van infrastructuur zijn er stappen vooruit gezet. Het personeelsbeleid werd verder geprofessionaliseerd en voor het eerst zijn stappen ondernomen naar een energiezuinig beleid. Dat we nu een sterkere rol spelen, is een beloning voor zes jaar hard werken."

Toch ruilden jullie CD&V in voor Liberaal 2018.

"Sommige grote dossiers die al jaren op stapel stonden, gingen gewoon niet vooruit. Neem nu de site Bruwier, waar een nieuwe invulling moet komen voor het oude gemeentehuis. Of de restauratie van Huize Anne Mahieu. (pauzeert even) Kijk, de stempel van Karl Bonny was té sterk aanwezig. Alles moest langs hem passeren. Er waren binnen de coalitie ook pittige discussies, zoals over de positie van schepen Rik Dewanckele. (Hij zou met een landbouwvoertuig van de gemeente ladingen aarde uit het gemeentedepot overgebracht hebben naar zijn eigen grond, red.) Ook de wijze van ontslag van de toenmalige secretaris stuitte ons tegen de borst. Nochtans hebben we met Bonny steeds open en constructieve gesprekken gehad."

Volgens Bonny werd er nu met de burgemeesterssjerp 'gemarchandeerd'.

"Op persoonlijk vlak begrijp ik heel goed dat het voor Karl een drama was. Ik begrijp zijn frustratie. Wij en Liberaal 2018 vonden elkaar heel snel. Er werd een halve minuut over het burgemeesterschap gepraat - elk drie jaar het ambt uitvoeren, is simpelweg eerlijk. Het gaat ook niet om die sjerp. Inhoud en beleid, dáár draait het om. Met Liberaal hebben we inhoudelijk vlotte gesprekken gehad. We beginnen terug van nul en maken een analyse op van alles. Het grote voordeel van deze nieuwe coalitie: alles is bespreekbaar."

Nog een kritiek die jullie te horen kregen: er zetelt niemand van deelgemeente Bekegem in het nieuwe schepencollege.

"Ach, dat is te gemakkelijk. Lieven Cobbaert is geboren in Bekegem, maar woont in Eernegem. Het college wordt objectief voorgedragen volgens het aantal voorkeurstemmen. Wie wil, zal altijd iets negatief vinden. Wij zijn er voor alle inwoners."

Laat ons het over inhoud hebben: welke uitdagingen staan Ichtegem te wachten?

"Heel wat. Voor Bekegem moeten we zo snel mogelijk een oplossing vinden voor de beperkte parking aan zaal De Kouter. Ook het overstromingsgevaar in Bekegem en Ichtegem moeten we prioritair aanpakken. Samen met de inwoners willen we werk maken van de herinrichting van het Ichtegems marktplein en in Eernegem moeten we snel het beschermde huis Anne Mahieu restaureren. Tot slot is er ook de verhuis van het containerpark. Het leuke is dat wij en Liberaal 2018 grosso modo dezelfde opvattingen hebben, we delen een open visie. In Gent wordt nu een kerk omgevormd tot supermarkt en restaurant. Wel, stel dat wij nu in een van onze kerken een bibliotheek willen onderbrengen, dan vinden Liberaal en WIT elkaar veel sneller dan met CD&V. Ons project bevat ook minder zichtbare punten. Zo willen we onze sterke en deskundige personeelsleden beter ondersteunen en hen nog meer verantwoordelijkheid geven."

Op persoonlijk vlak: wat doet het burgemeesterschap met je?

"Het streelt m'n ego. Maar met 1.627 voorkeurstemmen zal ik het, met mijn team, moeten waarmaken. Druk voel ik niet. Kijk, zes jaar geleden behaalden we een uitstekende score (Bekaert klokte toen af op 1.766 voorkeurstemmen, red.) en waren mensen ontgoocheld dat we het burgemeesterschap niet grepen. Er is nu geen ruimte voor fouten." (TVA)