‘Dwars door Amerika’ komt naar zaal Kruispunt Timmy Van Assche

01 februari 2019

15u57 0 Ichtegem Op 22 februari komt Wouter Deboot naar zaal Kruispunt met zijn opvallende lezing ‘Dwars door Amerika’.

Aan lezingen tegenwoordig geen gebrek in Eernegem. Nadat onlangs een grote infoavond werd gehouden rond dyslexie, staat op vrijdag 22 februari een nieuwe lezing gepland in zaal Kruispunt in de Sint-Sebastiaanstraat 1: ‘Dwars door Amerika’. Voor velen is Trump Amerika en is Amerika Trump, maar Wouter Deboot is daar niet van overtuigd. Daarom maakte hij kennis met de modale Amerikaan. Via ‘The Trans America Bicycle Trail’ fietste hij 6.800 km dwars door Amerika. Zijn ontmoetingen heeft hij vastgelegd op camera en die werden in 42 afleveringen vertoond in 'Iedereen Beroemd' op Eén. Er is ook een boek met de gelijknamige titel ‘Dwars door Amerika’.

Tickets

Deboot komt op vrijdag 22 februari in Eernegem zijn relaas van dit avontuur brengen. Na de lezing volgt een gezellige receptie. ‘Dwars door Amerika’ is een organisatie van de Ichtegemse bibliotheek in samenwerking met de lokale vrouwenverenigingen Femma, KVLV, Markant en Liberale Vrouwen. Kaarten zijn in de ibliotheekfilialen en bij de verenigingen te verkrijgen in voorverkoop voor 7 euro en 9 euro aan de deur.