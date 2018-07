"Die nieuwe wetgeving: compleet belachelijk" VERBOD OP DWANGVOEDING NEKT FOIEGRASPRODUCENT FILIP CALLEMEYN SAM VANACKER

24 juli 2018

02u44 0 Ichtegem Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft een decreet klaar waarmee het dwangvoederen van ganzen en het kweken van pelsdieren verboden wordt. Binnen de vijf jaar is het gedaan met foie gras van eigen bodem. Kweker Filip Callemeyn ziet zijn levenswerk in rook op gaan.

Filip Callemeyn is de zaakvoerder van de enige kwekerij in Vlaanderen waar aan dwangvoederen gedaan wordt. Bij dat proces worden ganzen of eenden gevoederd via een trechter in de keel, waardoor de lever tot abnormale proporties opzwelt. Het resulterende 'foie gras' (lett. vette lever) wordt beschouwd als een delicatesse. België is de op een na grootste afnemer ter wereld, maar de praktijk van dwangvoederen zorgt al jaren voor controverse.





In het bedrijf van Callemeyn in Bekegem zitten een kleine tienduizend eenden, goed voor een slachtcapaciteit van 25.000 dieren per jaar. Zes maanden geleden nog investeerde het bedrijf in een nieuwe slachtlijn.





Ramp

"Dit een ramp noemen is nog zacht uitgedrukt", reageert Callemeyn. "Nochtans is dwangvoederen geen enkel probleem op voorwaarde dat het correct gedaan wordt door ervaren mensen. Wij moeten de gevolgen dragen van een minister die snel punten wil scoren bij zijn achterban. Compleet belachelijk. Zeker aangezien het pakweg vijftig kilometer verderop (over de Franse grens - red.) wél nog mag. Bovendien zal de vraag naar foie gras niet verminderen. Het zal alleen van elders moeten komen, waar de regelgeving minder streng is dan in België. In die zin is het een gemiste kans."





Nog volgens Callemeyn is het verbod tekenend voor wat hij 'het verdwijnen van het nuchtere verstand van Vlaanderen' noemt.





"Undercoverbeelden van dierenrechtenorganisaties hebben het imago van de hele sector volledig verziekt. Fouten kunnen en zullen altijd gebeuren, daar kun je niet omheen. Maar het is niet omdat je één vliegtuig filmt dat uit de lucht valt dat het hele dagen vliegtuigen regent."





Dierenmishandeling

Dierenrechtenorganisaties zijn uitermate tevreden met de beslissing. In december vorig jaar, niet toevallig midden in de eindejaarsperiode, lanceerde GAIA zelfs nog een reclamespotje tegen dwangvoederen. "Eindelijk komt er een einde aan deze wrede vorm van dierenmishandeling in Vlaanderen", laat GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch weten. "Nu ijveren we verder voor een verbod in Wallonië."





Wat Filip Callemeyn naar aanloop van het totaalverbod in 2023 zal doen met zijn bedrijf weet hij nog niet. "Er loopt een studie waarbij onderzocht wordt of er kwaliteitsvolle foie gras geproduceerd kan worden zonder dwangvoeding. Maar daar zijn nog geen bruikbare conclusies uit gekomen."