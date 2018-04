"Bekegem nu veiliger en mooier" INWONERS HALEN OPGELUCHT ADEM NA DRIE JAAR WEGENWERKEN TIMMY VAN ASSCHE

19 april 2018

02u47 0 Ichtegem Drie jaar lang moesten de inwoners van Bekegem stof vreten tijdens ingrijpende wegenwerken. Maar het eindresultaat mag er zeker zijn. "De centrumstraten liggen er niet alleen mooi bij, maar zijn ook veiliger voor fietsers", vertellen de inwoners.

Bekegem, deelgemeente van Ichtegem, telt amper duizend zielen en is weinig bekend. Maar de afgelopen drie jaar moesten de inwoners toch op de tanden bijten. In drie verschillende fasen werden de belangrijkste centrumstraten vernieuwd, nadat ook het rioleringsstelsel werd aangepakt. De Bevrijdingsweg, Watervallestraat en Dorpstraat glimmen als nooit tevoren. Ook enkele zijstraten werden stevig onder handen genomen. "We zijn blij dat alle werken achter de rug zijn", vertellen Bart Versyck en Silvia Van Coillie uit de Dorpstraat, al 21 jaar uitbaters van de enige kruidenier en slagerij in het dorp. "Lag het dorp eerst aan de ene kant open, lagen de straten nadien aan de andere kant open. Heel 2017 was een slechte periode. Onze klanten komen niet alleen uit Bekegem, maar ook uit het naburige Zerkegem, waar geen winkel meer is. Vorig jaar hebben we toch wat inkomstenverlies geleden door het wegvallen van passage. Maar goed, de straten liggen er nu perfect bij. Het resultaat is zeer mooi."





Fietssuggestiestrook

In de Watervallestraat en Bevrijdingsweg werden fietssuggestiestroken aangebracht. Dat is goed nieuws voor de wielertoeristen, maar ook voor de schoolgaande jeugd. "De stroken verhogen de fietsveiligheid in de straat. Normaal gaan mijn kinderen Gabriël en Celestine met de bus naar school. Maar nu het mooi weer is, zullen ze de fiets nemen", vertelt Marianne Vermeiren. Ze heeft in de straat ook haar kinesitherapiepraktijk. "Tijdens de werken konden niet alle patiënten tot hier rijden, maar je weet dat wegenwerken tijdelijk zijn. Ik kon dit relativeren, ook omdat ik ook in Oostende actief ben." Daniël Vroman woont al 37 jaar in Bekegem. "Ik heb hier al veel zien veranderen - zoals de vernieuwing van het Dorpsplein in 2005 -, maar dit is een erg fraai resultaat. De fietssuggestiestroken zijn een meerwaarde, vooral omdat ik zelf graag fiets."





Traktatie inwoners

Burgemeester Karl Bonny (CD&V) besluit: "We zorgden verder voor nieuwe, duurzame ledverlichting. De werken kostten in totaal 3,5 miljoen euro, waarvan het gemeentebestuur ongeveer 750.000 euro betaalde. Onder meer nutsmaatschappijen Aquafin en Infrax deden hun duit in het zakje. We willen de inwoners bedanken voor hun geduld tijdens de werken. Daarom trakteren we hen zaterdag op verse frietjes en een braadworst, verzorgd door Bart en Silvia. Om 10.30 uur verzamelen we in de Zilverstraat om de nieuwe straten in te wandelen. De tocht eindigt en de traktatie begint in zaal De Kouter."