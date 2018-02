Zigeunervrouwen aangehouden voor inbraken 03 februari 2018

De drie dieven die donderdagmiddag werden opgepakt na een inbraakpoging in een woning aan de Booischotseweg in Hulshout zijn aangehouden door de onderzoeksrechter. Het gaat om zigeunervrouwen van 23, 37 en 40 jaar. Naast de inbraakpoging van donderdag worden ze ook verdacht van drie andere inbraakpogingen, onder meer in een appartementsgebouw in Hulshout op 9 januari. Het drietal verschijnt dinsdag voor de raadkamer. (JVN)