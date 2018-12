WZC Ter Nethe wint Catering Award Wouter Demuynck

Gault&Millau heeft voor de derde keer de Catering Awards uitgereikt aan opmerkelijke grootkeukens in België. Ook de keuken van woonzorgcentrum Ter Nethe is hierbij in de prijzen gevallen.

De keuken wordt uitgebaat door Medirest van de Compass-Group. “Onze chef-kok, Martijn Kouijzer, is gepassioneerd bezig met het samenstellen van gevarieerde en smaakvolle maaltijden voor onze bewoners. Met het project LiMiMotion (Liquid & Mixed Mealsolution) vond hij een oplossing om bewoners met kauw- en slikproblemen gemakkelijker en met meer smaak te laten eten”, klinkt het bij de gemeente Hulshout.

Er wordt vertrokken vanuit de gerechten die op het menu staan voor de bewoners van Ter Nethe. De ingrediënten worden zodanig verkleind dat ze bijna smelten in de mond. Omdat het oog ook wat wil, wordt het bordje visueel zo samengesteld dat het zijn oorspronkelijke uitzicht zo dicht mogelijk benadert. Het werken met extra kruiden en plantaardige bindingsmiddelen zorgt ervoor dat de voeding gezond is, mooi oogt en als een ware smaakexplosie smelt in de mond. De directie, het personeel en de bewoners feliciteren Martijn en zijn team met het behalen van deze award en het project LimiMotion. “Wij zijn ervan overtuigd dat dit project niet stilstaat en dat Martijn blijft op zoek gaan naar nieuwe smaaksensaties voor onze bewoners.”