Woonzorgcentra De Winde en Ter Nethe gaan samenwerken

28 januari 2019

17u09 2 Hulshout Het woonzorgcentrum De Winde in Veerle (Laakdal) draagt 15 voorafgaande vergunningen over aan het woonzorgcentrum Ter Nethe in Hulshout. De gemeente en het OCMW van Hulshout engageren zich om deze 15 bijkomende erkenningen uiterlijk tegen het vierde kwartaal van 2025 in exploitatie te nemen, wat toelaat om Ter Nethe uit te breiden van 60 naar 75 wooneenheden. Ook de oprichting van een centrum voor kortverblijf en/of centrum voor dagverzorging behoort tot de mogelijkheden.

Beide instanties hebben met elkaar een intentieverklaring afgesloten om de komende vijf maanden na te denken over een vorm van structurele samenwerking. “Beide partners zijn overtuigd van elkaars deskundigheid in de organisatie van kwalitatieve ouderenzorg. We willen dit doel bereiken door nog meer samen te werken met partners binnen de eerstelijnszone Zuiderkempen”, klinkt het bij het bestuur van Hulshout, dat Ter Nethe uitbaat.

KMSI vzw, dat De Winde uitbaat, heeft de gemeente Hulshout uitgekozen voor de overdracht van 15 voorafgaande vergunningen omdat door dit gebaar Ter Nethe zich kan versterken als kleinschalig maar sterk lokaal ingebed initiatief. De samenwerkingsvorm zal de komende maanden doorheen een intens kennismakingstraject vorm krijgen. Einde juni volgt een nieuwe communicatie over de gekozen vorm van samenwerking.