Was het nu 50 of 70 km/u? Wouter Demuynck

18 december 2018

20u42 0

Wie vanuit Stippelberg en de Hulshoutsesteenweg naar de Grote Baan rijdt, heeft het misschien al opgemerkt. Na het verkeersbord van bebouwde kom staat er een wegmarkering waarbij de snelheidslimieten van 50 en 70 kilometer per uur door elkaar zijn geschilderd, waardoor het op de grond onduidelijk is welke limiet er geldt. Volgens schepen van mobiliteit Rist Heylen (Groen) gaat het inderdaad om een foutje. “De wegmarkeringen worden vermoedelijk in het begin van het nieuwe jaar opnieuw geschilderd, waarmee het euvel meteen opgelost kan worden.” Wat de verkeersborden betreft, is alles wel in orde. De snelheidslimiet van 70 kilometer per uur - die in een bebouwde kom wel mogelijk is als dat wordt aangegeven door een verkeersbord - wordt wel degelijk ook duidelijk gemaakt met het passende verkeersbord.