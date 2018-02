Vrouw krijgt acht maanden voorwaardelijk na overdosis vriend 13 februari 2018

02u44 0 Hulshout Vorige maand overleed de vriend van Quiny V.C. uit Hulshout aan een cocktail van verdovende middelen en medicatie. De vrouw verwittigde de hulpdiensten pas de ochtend na zijn dood. De rechtbank van Turnhout veroordeelde haar tot acht maanden met probatie-uitstel voor schuldig verzuim. Ze moet zich ook laten begeleiden voor haar drugsprobleem.

"Haar vriend vertelde die dag dat hij alle drugs had opgebruikt en heel moe was. Daarna is hij in slaap gevallen", zei aanklager Veerle Van Gorp vorige maand tijdens de zitting.





Sms'je naar vriend

"V.C. ging om 22 uur zelf slapen en legde zich naast hem in de zetel. Volgens haar ademde haar vriend toen nog. Toen ze 's ochtends wakker werd, voelde ze geen hartslag meer."





De avond van zijn dood zocht Quiny V.C. nog op het internet naar de gevolgen van speedgebruik en stuurde ze nog een sms'je naar een vriend over de zorgwekkende toestand van haar partner. Volgens de verdediging van Quiny V.C. moest de vrouw vrijgesproken worden. "Ze heeft de man in huis genomen en hem hulp aangeboden, maar dat is allemaal mislukt", zei haar advocate. "Ze wist wel dat hij een drugsgebruiker was, maar ze wist niet hoe ver hij zat. De vriend die ze een sms had gestuurd, zei dat alles wel in orde zou komen."





De openbare aanklager vroeg om V.C. te veroordelen tot een gevangenisstraf van acht maanden met probatie-uitstel, met een centrale plek voor de aanpak van haar eigen drugsproblematiek. Gisterochtend werd die vraag bevestigd bij het vonnis in de rechtbank van Turnhout. V.C. krijgt een straf met probatie-uitstel, waarbij V.C. begeleiding en een opleiding moet krijgen in verband met haar drugsproblematiek. Daarnaast moet ze zich drie jaar aan enkele strikte voorwaarden houden. (MVBO)