Vrachtwagen tikt fietser aan JVN

29 januari 2019

Een 32-jarige man ui Hulshout is dinsdagochtend rond 8 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Nijverheidsstraat in Hulshout. Het slachtoffer werd op zijn fiets aangereden door een vrachtwagen die wilde indraaien. De fietser liep lichte verwondingen op.