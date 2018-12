Vraagtekens blijven na dodelijk ongeval op Booischotseweg Stijn Wouters vraagt vrijspraak voor ongewilde dood van twee vrienden Jef Van Nooten

13 december 2018

15u03 0 Hulshout Hoe is nu juist het ongeval gebeurd waarbij Dimitri Truyts (25) en Daisy Vermeulen (31) uit Herenthout twee jaar geleden om het leven kwamen? Ook op de laatste procesdag kwam daar geen duidelijkheid over. De getuigen spreken elkaar tegen, en bestuurder Stijn Wouters kan zich niks herinneren. Hij vraagt de vrijspraak.

De politierechtbank in Turnhout heeft donderdag het proces tegen Stijn Wouters (34) uit Tremelo in beraad genomen. Hij stond terecht voor een dodelijke verkeersongeval op 18 december 2016 op de Booischotseweg in Hulshout. Stijn zat achter het stuur van een Volvo V40. Bij hem in de auto zat een bevriend koppel. Dimitri Truyts (25) op de passagierszetel vooraan, Daisy Vermeulen (31) op de achterbank. Vast staat dat Stijn op een bepaald moment van zijn rijvak is afgeweken. Hij tikte op het andere rijvak een voertuig aan Zijn auto begon te slingeren en ramde een andere auto. Dimitri en Daisy overleefden het ongeval niet, Stijn Wouters zelf belandde in een coma. Hij kan zich niks van het ongeval herinneren.

Dè hamvraag in het dossier is waarom Stijn Wouters van zijn rijvak is afgeweken. Volgens zijn advocaat werd hij verrast door een bestelwagen die plots – en zonder voorrang – vanuit een zijstraat de weg opdraaide. Enkele getuigen hadden dat verklaard. Maar volgens andere getuigen was er vermoedelijk geen bestelwagen die dergelijk manoevre uitvoerde. Omdat er onduidelijk over is, wil het openbaar ministerie zich beperken tot wat wel vast staat. “De essentie is dat de eerste aanrijding op het andere rijvak gebeurd is. We weten niet aan welke snelheid die eerste aanrijding gebeurde, maar bij de tweede aanrijding bedroeg de snelheid volgens de deskundige nog 71 kilometer per uur. We mogen aannemen dat die snelheid bij de eerste aanrijding nog hoger was”, zegt aanklager Luc Daeleman. “Ik zegt niet dat hij zich als een crimineel gedragen heeft op de weg, maar ik stel me vragen bij zijn rijbekwaamheid. Zelfs in de veronderstelling dat er inderdaad een bestelwagen vanuit een zijstraat de rijbaan op kwam gereden, heeft hij niet juist geoordeeld.”

De aanklager had tijdens een vorige zitting al een voorwaardelijke gevangenisstraf en een effectief rijverbod gevorderd voor het dodelijke ongeval. De advocaat van Stijn Wouters gaat resoluut voor de vrijspraak. “De deskundige is niet in staat om de initiële snelheid te bepalen. Het is niet omdat hij bij de tweede aanrijding 71 per uur reed, dat hij aanvankelijk sneller reed. Misschien heeft hij in de paniekreactie wel gas bij gegeven”, zegt meester Dirk Victor Bogaerts. “Of hij de gepaste reactie heeft gehad, weten we alleen als we exact weten wat er gebeurd is. Maar dat is hier niet het geval. Van al wat het openbaar ministerie zegt, is er niks bewezen, en minstens is er twijfel. Het is niet omdat er twee doden zijn dat er per se een dader moet gevonden worden. Stijn Wouters is zelf ook slachtoffer.”

Nog volgens de advocaat is het onderzoek volledig mis gelopen. “Ik heb nog nooit geweten dat het zo lang geduurd heeft voordat er een verkeersexpert aanwezig was op de plaats van het ongeval. Sporen waren reeds gewist en voertuigen verplaatst. Daardoor zullen we nooit weten wat er gebeurd is. Stijn heeft nu gewetensproblemen omdat twee van zijn vrienden dood zijn. Maar hij zou die gewetensproblemen niet moeten hebben, want hij is niet verantwoordelijk voor dit ongeval.”

Stijn Wouters zelf had het vooral moeilijk met de insinuatie van de aanklager dat hij te snel reed op het moment van het ongeval. “Ik ben 100% zeker dat dit niet het geval was. Het moment zelf kan ik niet herinneren, maar ik ben resoluut tegen overdreven snelheid. Als ik 70 per uur mag, rijd ik 70 en geen kilometer per uur sneller. In heel mijn leven heb ik maar één boete gekregen. Ik reed 65 per uur waar ik 50 mocht. Maar ik dacht dat ik er 70 mocht, de maximum snelheid was er nog maar net verlaagd.

Na het ongeval kon Stijn Wouters het lange tijd niet opbrengen om terug achter het stuur te kruipen. Sinds drie maanden rijdt hij toch terug met de auto. “Al probeer ik het wel te beperken, want schakelen gaat moeilijk door zenuwproblemen in mijn been”, zegt Wouters. “Ik ben medisch ook niet in orde. Ik ben hartpatiënt. Daarom vermijd ik drukke wegen en vertrek ik altijd ruim op tijd, zodat ik me niet met opjagen in het verkeer. Wellicht ben ik die dag in paniek geraakt toen er plots een bestelwagen opdook op mijn rijvak.”

De nabestaanden van Dimitri Truyts wonen in Schriek (Heist-op-den-Berg). Zij hebben Stijn Wouters al telkens een lift gegeven naar de politierechtbank in Turnhout. “We nemen hem niks kwalijk. Voor ons moet hij niet gestraft worden. Het is alleen jammer dat we nooit zullen weten wat er exact gebeurd is”, klinkt het.

Vonnis op 10 januari.