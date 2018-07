Vijf kettingzagen gestolen bij Tuinrama 26 juli 2018

Bij de firma Tuinrama op de Provinciebaan hebben dieven maandag om 2.45 uur ingebroken en vijf kettingzagen gestolen. Aanvankelijk werd gemeld dat het bij een poging tot inbraak was gebleven, maar uiteindelijk is gebleken dat de daders toch het gebouw konden binnendringen. Ze maakten daarvoor een gat in het dak. Eenmaal binnen stalen ze vijf kettingzagen. Daarna maakten ze nog een ruit stuk om de kettingzagen naar buiten te brengen. (WDH)