Vijf jaar na dodelijk ongeval ‘Hulshout Beach’: “We willen gerechtigheid. Het schepencollege is mee verantwoordelijk” Naast doodrijder staan ook organisator en gemeentebestuur terecht Jef Van Nooten

04 april 2019

12u59 3 Hulshout Bijna vijf jaar nadat Peter Bruynseels (27) om het leven kwam tijdens ‘Hulshout Beach’ start vrijdagochtend het proces rond het dodelijke verkeersongeval. Niet alleen de autobestuurder staat terecht, ook de organisator van het evenement èn het (voormalige) schepencollege van Hulshout riskeren een straf. “Hopelijk wordt dit een voorbeeld voor heel België”, reageren de ouders van Peter.

Christiaan Bruynseels en Martine Lauwers uit Hulshout verloren in oktober 2004 hun zoon Michel (19) bij een verkeersongeval op het Industriepark in Hulshout. Het immense verdriet werd helemaal ondraaglijk toen ook hun zoon Peter (27) op 2 juli 2014 op nagenoeg dezelfde locatie een slachtoffer werd van het verkeer.

Peter Bruynseels was met kameraden naar een WK-wedstrijd van de Rode Duivels gaan kijken op ‘Hulshout Beach’. Op weg naar huis werd hij vlak bij het evenement doodgereden door de toen 22-jarige Stijn S. uit Heist-op-den-Berg. De doodrijder bleek onder invloed van drugs te zijn.

Organisator

Maar niet alleen de autobestuurder treft schuld volgens de ouders van Peter Bruynseels. Ook de organisator èn het schepencollege van Hulshout zijn volgens de nabestaanden verantwoordelijk voor het dodelijke ongeval. Zij hadden volgens de ouders veel meer veiligheidsmaatregelen moeten nemen.

“De anderen partijen hebben eveneens schuld”, vertellen de ouders. “Zij hadden ervoor moeten zorgen dat geen enkel voertuig aan die snelheid op dat moment kon passeren. Als je iets organiseert, moet je er niet enkel de baten van hebben. Er bestaat ook zoiets als plichten en veiligheidsinstructies.”

De raadkamer in Turnhout had de organisator en het (toenmalige) schepencollege buiten vervolging gesteld, maar de KI (kamer van inbeschuldigingstelling) in Antwerpen besliste nadien dat zij zich toch mee moeten verantwoorden voor het tragische ongeval. De nabestaanden hopen nu dat de politierechter hun redenering volgt en zal oordelen dat de organisator en de gemeente meer voorzorgsmaatregelen hadden moeten nemen. “Wij willen gerechtigheid”, aldus de ouders. “We doen dit niet meer voor onszelf, maar voor anderen. Dit proces moet een voorbeeld worden voor heel België, zodat iedere organisator en gemeente voortaan toeziet op de verkeersveiligheid van een evenement. Want dit mag nooit meer gebeuren.”

Koekelberg

De ouders van Peter Bruynseels verwijzen naar het recente dodelijk ongeval in Koekelberg. Iedereen wist dat de verkeerssituatie er gevaarlijk was. Toch werden er pas paaltjes geplaatst toen het al te laat was. “Samen met de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen willen we dit proces aangrijpen als een case dat het zo niet verder kan. Hopelijk ziet ook de rechter wat er in juli 2014 is gebeurd. Of beter gezegd: wat er vooraf niet is gebeurd (op vlak van veiligheidsmaatregelen, red.). Dan kan het niet anders dan dat ook het schepencollege hangt.”

5 jaar wachten

De nabestaanden hebben bijna 5 jaar moeten wachten op het proces. Het proces werd nochtans begin mei 2017 al ingeleid, maar toen werden conclusietermijnen afgesproken tussen advocaten en het openbaar ministerie. Daarbij krijgt iedere partij een bepaalde periode de tijd om zijn argumentatie op papier te zetten. De advocaat van burgemeester Gert Daems en de toenmalige schepenen vroeg voor ieder lid van het schepencollege afzonderlijk een conclusietermijn van twee maanden. Daardoor moest de zaak bijna 2 jaar worden uitgesteld. De nabestaanden zagen er toen een bewuste strategie in om het proces over de gemeenteraadsverkiezingen te tillen.

Ex-schepen dagvaardt Hulshout

Vrijdag wordt er normaal wel inhoudelijk gepleit, al bestaat er een kans dat de zaak opnieuw zal worden uitgesteld. “Voormalig schepen Rist Heylen (Groen) maakt niet langer deel uit van het schepencollege, maar staat wel mee terecht. Hij heeft vorige maand de gemeente Hulshout gedagvaard, zodat hij bij een veroordeling niet zelf zou moeten opdraaien voor de financiële kosten”, besluiten Christiaan en Martine. “Mogelijk zorgt die recente dagvaarding opnieuw voor vertraging, maar daar zullen we ons dan tegen verzetten. Het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Rist Heylen heeft tijd genoeg gehad om de gemeente te dagvaarden.”