Vegetarische kost en gekke mutsen op Dikketruiendag 07 februari 2018

Ook bij Vrije Basisschool Houtvenne stond gisteren Dikketruiendag centraal. De leerlingen werden aangespoord om naast dikke truien zoveel mogelijk gekke mutsen te dragen. "We doen mee aan Dikketruiendag om te tonen dat we een hart hebben voor het milieu", vertelt directrice Birgit Van Rillaer. "We vroegen de leerlingen gekke mutsen te dragen om een extra dimensie aan deze dag te geven. Tijdens de speeltijden was er dan een 'gekkemutsenfuif' met de bedoeling dat de leerlingen zich warm dansten. Bij het begin van de dag was er al ochtendgymnastiek met de leerkrachten." Tijdens Dikketruiendag leerden de kinderen dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen voor het milieu. "Wat wij specifiek hebben benadrukt, is bijvoorbeeld het uitschakelen van lichten of het sluiten van deuren als ze het lokaal verlaten." In VTI Spijker in Hoogstraten wilden ze meer doen dan een dikke trui aantrekken. "We hebben opgeroepen tot een veggiedag", zegt woordvoerster Kate Van de Pol. "In de restaurants van onze school werd alleen maar vegetarisch gegeten. We hadden onze leerlingen gevraagd van hun boterhammen vegetarische varianten te maken. We hebben het idee gelanceerd omdat de vleesindustrie ook voor een grote uitstoot van broeikasgassen zorgt." (WDH/VTT)