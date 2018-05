Twee jonge duiven gestolen 01 juni 2018

Bij een duivenmelker in de Nete-straat in Westmeerbeek (Hulshout) werd ingebroken in een duivenhok. De daders gingen er in de nacht van dinsdag op woensdag aan de haal met twee duivinnen. Het ging om jonge diertjes die nog niet geringd waren. (JVN)