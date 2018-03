Twee inbraken 27 maart 2018

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een appartement in de Kerkstraat. Hoe de dieven zijn binnengeraakt, is niet duidelijk, want er waren nergens sporen te zien van een inbraak. De daders gingen we aan de haal met een som geld. Aan de Provinciebaan geraakten de dieven dan weer binnen in een woning door de voordeur te forceren. Daar gingen ze aan de haal met juwelen en een portefeuille. (VTT)