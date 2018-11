The Green Runners zijn Belgisch kampioen flyball Wouter Demuynck

05 november 2018

Na vice-Belgisch kampioen en vice-Europees kampioen te zijn geweest was het op 28 oktober zover. Flyballteam The Green Runners uit Hulshout werd Belgisch kampioen flyball op het kampioenschap in Herselt na een thriller waarbij het aankwam op hondersten van een seconde tijdens de finale herkansing. Flyball is een teamsport waarbij vier honden om beurten over vier hindernissen naar een toestel rennen. In dit toestel zit een tennisbal en de hond laat met een druk van de poten de bal uit het toestel springen. De tennisbal moet dan zo vlug mogelijk tot bij het baasje gebracht worden. The Green Runners nam deel met drie ploegen: The Green Angels, The Green Ball Catchers en The Green Chasers. Het waren The Green Angels die de eerste prijs in de wacht sleepten met een teamrecord van 15,97 seconden. Roadrunners Beep Beep en Roadrunners Coyotes, allebei uit Zonhoven, behaalden respectievelijk de tweede en derde plaats.