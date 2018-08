Stoplichten bijgesteld 11 augustus 2018

De gemeente heeft de verkeerslichten in de Kerkstraat en de Booischotseweg laten aanpassen. "Naar aanleiding van de meldingen die wij ontvingen over de verkeerslichten in de Kerkstraat en Booischotseweg hebben wij contact opgenomen met de firma die verantwoordelijk is voor de afstelling van deze lichten", klinkt het bij de gemeente. "Er bleek een verkeerde detector geplaatst te zijn, waardoor er maar enkele auto's per keer konden passeren." Het euvel werd gisterenvoormiddag verholpen. Vanaf maandag 13 augustus is bovendien de Grote Baan vanaf het Prof. Dr. Vital Celenplein weer toegankelijk richting Heultje en terug aangezien fase twee van de werken op de Grote Baan inmiddels gestart is. De werken op de Grote Baan vinden nu plaats tussen het Vital Celenplein en de Molenstraat. (WDH)