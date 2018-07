Speeltuin nét op tijd klaar voor de zomer 04 juli 2018

Aan het gemeentelijke sportpark van Hulshout werd maandag een nagelnieuwe speeltuin officieel in gebruik genomen. "De start van de grote vakantie was natuurlijk het ideale moment om deze infrastructuur in te huldigen", merkt Hulshouts jeugdschepen Elien Bergmans (CD&V) terecht op. "Nu hebben al onze deelgemeentes een eigen speeltuin. Het leuke is dat deze speeltuin niet enkel beschikt over de klassieke schommels en glijbanen, maar bijvoorbeeld ook over een klimtoren. Eén van de schommels is aangepast aan kinderen met een fysieke beperking." De speeltuin is te vinden tussen de atletiek- en wielerpiste van sportcentrum Joris Verhaegen. De gemeente investeerde 31.000 euro in de speeltuigen. (KDC)