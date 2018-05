Site Schoolstraat feestelijk geopend 12 mei 2018

Met gerenoveerde gebouwen, een prachtige vernieuwde speelplaats en een omnisportveld is de site Schoolstraat onlangs helemaal in een nieuw jasje gestoken. Jong en oud kwam genieten van een hapje en een drankje. Kinderburgemeester Arne Verduyckt en Freya Daems, voorzitter van de jeugdraad, verklaarden de speelplaats officieel geopend. De nieuwe speeltuigen konden de rest van de dag worden uitgeprobeerd. Later in de namiddag vertelde de echte burgemeester, Geert Daems, over de totstandkoming van de gerenoveerde site. Hij haalde nog enkele leuke anekdotes boven over zijn tijd op de jongensschool die daar vroeger stond. De dag werd afgesloten met muziek door de plaatselijke Fanfare De Vredegalm. Kortom, een vrolijke en zeer geslaagde samenkomst in het centrum van Houtvenne.





(WDH)