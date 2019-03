Schoonheidsinstituut Folie ontvangt award voor suikerontharing Wouter Demuynck

12 maart 2019

Schoonheidsinstituut Folie uit Westmeerbeek ontving op zondag 10 maart een ‘100% suikersalon-award’ uit handen van Hilde Laenen, zaakvoerder van Royx Pro uit Westerlo, dat sinds 2016 een uitgebreid gamma suikerpasta’s voor suikerontharing verdeelt. In drie jaar tijd heeft het bedrijf daarmee suikerontharing in België op de kaart gezet.

“Uiteraard is dit enkel mogelijk door de professionele schoonheidsspecialistes die resoluut voor onze producten kiezen en 100% in suikerontharing geloven i.p.v. te kiezen voor het traditionele harsen”, zegt Hilde Laenen. Deze instituten wil Royx Pro dan ook graag in de bloemetjes zetten met deze awards.

Véronique Van Loo van Schoonheidsinsituut Folie was maar wat fier dat ze op 10 maart haar award in ontvangst kon nemen. “De reacties van de klanten in ons salon zijn zo positief op de suikerbehandeling dat we niet lang getwijfeld hebben om enkel nog met suiker te ontharen. Klanten ervaren minder pijn, hebben minder last van ingegroeide haartjes, irritaties en allergieën. Bovendien hebben ze na een behandeling met suiker een zijdezachte huid. Ten slotte zijn we ook zeer tevreden over de ondersteuning die we van Royx Pro krijgen op het vlak van opleiding, verkoop en marketing.”