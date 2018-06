Rusthuis lanceert actieplan tegen ondervoeding 27 juni 2018

02u28 0

Woonzorgcentrum Ter Nethe aan de Grote Baan in Hulshout heeft geïnvesteerd in een nieuw maaltijdenbeleid voor de bewoners. Op die manier wil Ter Nethe ondervoeding bij de bejaarde bewoners voorkomen.





Onderzoek van huisarts Mark Huylebroeck in een Brussels rust- en verzorgingstehuis bracht vorig jaar nog aan het licht dat één bejaarde op vijf in het rusthuis ondervoed was. Dat probleem stelt zich in veel woonzorgcentra, maar bij WZC Ter Nethe in Hulshout willen ze het probleem aanpakken. Een nieuw maaltijdenbeleid moet daar voor zorgen. Het nieuwe beleid probeert de bewoners op verschillende manieren te stimuleren om meer en gevarieerder te eten. "We horen het vaak op radio of televisie, of lezen het in de krant. In veel woonzorgcentra zijn er ondervoede bejaarden. In Hulshout willen we daar een stokje voor steken", vertelt Anja Leflot, OCMW-voorzitter en schepen van Senioren in Hulshout.





"Bij het ontbijt kunnen de bewoners aan de buffetkarren kiezen wat zij willen eten. Zij smeren dan ook zelf hun boterham. Daarnaast zijn er voor mensen met kauw- en slikproblemen vernieuwde en gevarieerde maaltijden." (JVN)