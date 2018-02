Robot helpt apotheker aan juiste pilletjes 28 februari 2018

02u35 0 Hulshout Sinds 12 februari is Apotheek Pelgrims van het centrum van Houtvenne naar de Vennekensstraat verhuisd. Naast een vervijfvoudiging van de oppervlakte rustte Mattias Pelgrims zijn apotheek ook uit met de nieuwste snufjes, zoals een robot die voor hem doosjes met medicatie zoekt of een interactief scherm waar klanten de bijsluiter kunnen lezen.

Mattias Pelgrims (37) baatte zijn apotheek al bijna zes jaar uit in het centrum van Houtvenne, maar een verhuis drong zich op. In het nieuwe pand aan de Vennekensstraat heeft hij een zee van ruimte - hij ging van 25 naar 125 vierkante meter. "Door de grotere oppervlakte hebben we hier zones kunnen inrichten", vertelt Mattias. "Er is een cosmeticazone, hygiënezone, babyzone en een zone met voedingssupplementen. Die producten hadden we vroeger ook, maar toen konden we ze niet allemaal tonen in de apotheek wegens plaatsgebrek. Daarnaast zijn we begonnen met een orthoshop, waardoor mensen hier ook rollators, rolstoelen, steunzolen en zelfs ziekenhuisbedden kunnen kopen. Alles wat met thuiszorg te maken heeft, is hier te vinden. Als men oordopjes op maat nodig heeft, kan een audioloog zelfs ter plaatse komen."





7.000 doosjes

Het pronkstuk van de apotheek is ongetwijfeld de robot achteraan. Door met de robot te werken moet Mattias niet steeds op zoek gaan naar doosjes. "We scannen het voorschrift en de robot haalt het doosje met een grijparm uit de kasten, waar meer dan 7.000 doosjes zitten momenteel. Via een loopband wordt het doosje in manden achter ons gedropt. Zo hebben wij meer tijd om uitleg over medicatie te geven aan klanten." Ook bij die uitleg krijgt Mattias hulp. In de apotheek staan er immers twee interactieve schermen. Klanten kunnen daarop de bijsluiter lezen en filmpjes bekijken die uitleggen hoe je medicatie inneemt of materiaal gebruikt. Nieuw is ook de automaat aan de ingang. "Die is gekoppeld met de transportband van de robot. Je kan er geen medicatie afhalen, wel producten zoals condooms en babypap. Zelfs als de apotheek gesloten is, heb je zo je product binnen 30 seconden." (WDH)