Replica van noodwoning nog tot 23 november te bezichtigen

14 november 2018

Dit jaar wordt herdacht dat het 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog ten einde kwam. Ter gelegenheid daarvan heeft de gemeente Hulshout aan de pastorie een replica van een noodwoning opgesteld. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden heel wat woningen, kerken en gebouwen vernield. Hierdoor was er een grootschalig gebrek aan woningen waardoor de overheid een oplossing moest aanbieden. Op 23 september 1916 werd het Koning Albertfonds opgericht en werden er 65.000 woningen opgetrokken om dit probleem op te lossen. Nog tot 23 november zal een replica van een noodwoning opgesteld staan ter bezichtiging aan de pastorie van Hulshout.

De noodwoning is enkel op weekdagen geopend vanaf 9 uur. Op maandag is dat tot 20 uur, dinsdag en donderdag tot 15 uur, woensdag tot 16 uur en vrijdag tot 12 uur. Op 15 en 16 november is de noodwoning niet toegankelijk.