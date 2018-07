Poging tot inbraak bij Tuinrama 24 juli 2018

Bij het bedrijf Tuinrama aan de Provinciebaan vond er maandag rond 2.45 uur een poging tot inbraak plaats via een raam. Het alarm trad in werking waardoor de eigenaar snel ter plaatse was. Intussen waren de daders echter al gaan lopen. Aan het raam was er braakschade, maar er was geen buit. (WDH)