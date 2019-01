Onduidelijk troef na dodelijk ongeval: rechter hoopt dat getuigen na 2 jaar klaarheid scheppen Jef Van Nooten

10 januari 2019

10u51 0 Hulshout Het blijft één groot vraagteken hoe het ongeval waarbij Dimitri Truyts (25) en Daisy Vermeulen (31) uit Herenthout om het leven kwamen precies is gebeurd. “Er zijn twee mogelijkheden. De bestuurder vrijspreken of de getuigen nog eens ondervragen”, meent de rechter. Hij koos voor een extra ondervraging van zes getuigen.

De 34-jarige Stijn Wouters uit Tremelo kan zich door een coma zelf niks herinneren van het ongeval. En de twee personen die bij hem in de auto zaten, kunnen het niet navertellen. Want zowel Dimitri Truyts (25) als zijn vriendin Daisy Vermeulen (31) kwamen om het leven. Om de precieze omstandigheden van het ongeval op 18 december 2016 op de Booischotseweg in Hulshout te kennen, is de politierechtbank dus aangewezen op getuigenverklaringen en het onderzoek van de verkeersdeskundige. Maar net daar wringt het schoentje. De verkeersdeskundige kon zijn onderzoek niet naar behoren uitvoeren. Bij zijn aankomst was één van de betrokken voertuigen al verplaatst en de brokstukken grotendeels opgeruimd. “Zowel de parketdeskundige als de gerechtsdeskundige zeggen dat er onvoldoende sporen zijn om de eerste botsing te reconstrueren . Ook de snelheid van de voertuigen kon hij niet bepalen”, aldus de rechter in het vonnis.

En de getuigen? Die verklaringen staan lijnrecht tegenover elkaar. Volgens sommigen kwam er plots een bestelwagen vanuit een zijstraat de Booischotseweg opgedraaid. Stijn Wouters zou daardoor een noodmanoeuvre hebben moeten uitvoeren, waardoor het ongeval niet zijn fout is. Volgens andere getuigen kwam de bestelwagen niet uit een zijstraat, maar reed die al op de hoofdweg. Ook over wie er achter het stuur zat bij één van de andere auto’s is onduidelijkheid. Een jongen met een voorlopig rijbewijs volgens de ene, zijn vader volgens de andere. Komt daar nog bij dat drie van de zeven getuigen zich niet ter plaatse kenbaar hebben gemaakt bij de politie, maar zich pas later hebben gemeld.

Onduidelijkheid troef dus. “Gezien de tegenstrijdigheden tussen de verschillende verklaringen en gezien er vandaag onvoldoende gegevens zijn om de geloofwaardigheid van de respectieve getuigen te beoordelen, zijn er twee mogelijkheden”, oordeelt de rechter. “Ofwel de beklaagde vrijspreken wegens twijfel, ofwel de getuigen ter zitting ondervagen in de hoop dat hun ondervraging meer duidelijkheid zal brengen. De burgerlijke partijen hebben te kennen gegeven dat ze verlangen te weten hoe het ongeval waarin hun familielid het leven liet precies is kunnen gebeuren. Daarom is het aangewezen de getuigen alsnog ter terechtzitting te ondervragen, ondanks de vaststelling dat het ongeval ondertussen twee jaar oud is.”

De rechtszaak wordt in februari voort gezet. Dan zullen zes getuigen worden opgeroepen.