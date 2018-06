Motorrijder gewond 12 juni 2018

Op de Grote Baan in Hulshout is gisterenvoormiddag rond 10.30 uur een motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer, een 22-jarige man uit Mortsel, werd door een auto aangereden op het kruispunt met het Vital Celenplein. De motorrijder is naar het ziekenhuis in Herentals gebracht. (JVN)